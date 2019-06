Udvalgsformand om omdiskuteret smutvej: Jeg har ikke fantasi til vejlukning

Det er politiets opgave at sikre, at bilister ikke lader sig friste af den omdiskuterede smutvej gennem Villavej og Nyvej i Ringe. Det er mener udvalgsformand Søren Kristensen (V), der ikke vil lukke vejen.

Ringe: Der er mange hensyn at tage, før man lukker en vej.

Det slår Venstre-manden Søren Kristensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, fast, efter en beboer på Nyvej i Ringe, Søren Danielsen, i avisen i går foreslog at lukke Nyvej. Mange bilister bruger nemlig de sammenhængende Nyvej og Villavej som smutvej for at undgå brostenene på Jernbanegade og Algade.

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at vi lukker vejen foreløbig, siger Venstre-politikeren.

Han fortæller, at en vejlukning tidligere har været oppe at vende i Teknik- og Miljøudvalget. Det blev dog afvist af et enigt udvalg.

- Der skal vægtige grunde til, før vi lukker en vej. Det synes vi trods alt ikke, der var. Det giver også nogle problemer for dem, som skal servicere vejen; postbiler, skraldebiler og beredskab, nævner Søren Kristensen, der også pointerer, at der kan bo modstandere af en vejlukning på strækningen.

- Det er ikke noget, man bare lige gør. Vi er heller ikke interesserede i at danne præcedens, for så er der pludselig nogle andre, der også godt vil have lukket en vej.

Søren Kristensen er godt tilfreds med den løsning, som blev lavet for et års tid siden. Nemlig seks chikaner fordelt på de to veje.

- Jeg tør næsten ikke sige det, men jeg er kørt igennem bare lige for at se det, vi har lavet. Jeg synes, det er pænt, og der er ingen tvivl om, at det har haft en effekt på hastigheden.

- At der så er nogen, der stadig bruger det som smutvej, er sådan set en opgave for politiet. Jeg synes, politiet skal gøre alvor af deres udmelding og komme forbi og tage nogle stikprøver, lyder det fra udvalgsformanden.