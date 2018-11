Udvalgsformand om lærer-farvel: Jeg er ked af, at han smækker med døren

Faaborg-Midtfyn: - Jeg er lidt ked af, at Klaus Thormann siger farvel på den her måde, for han er en knalddygtig lærer. Det ved jeg. Men han er blevet træt, og det er jeg ærgerlig over, siger Kim Aas Christensen (S), der er formand for Opvækst- og Læringsudvalget og i øvrigt partifælle med Klaus Thormann, der også stillede op ved kommunalvalget.

Ifølge Kim Aas Christensen er det politiske udvalg helt opmærksom på de problematikker, der knytter sig til inklusion af vanskelige elever i folkeskolen.

- Netop inklusions-problematikken er jo noget af det, vi debatterer meget i udvalget, og det er noget, der virkelig deler vandene. Vi har jo for eksempel valgt at øge kapaciteten på Heldagsskolen af den grund. Men mange af de her ting er jo styret fra Christiansborg. Jeg var jo selv en af dem, der protesterede vildt og inderligt mod skolereformen, siger Kim Aas Christensen.

Klaus Thormann rejser jo en meget generel kritik - også omkring disciplinen?

- Ja, og jeg er ked af at han smækker med døren på den måde. Det havde været bedre, hvis han var blevet og forsøgte at påvirke tingene, hvor han var, siger Kim Aas.

Møder du andre lærere, der føler sig stækket, som Thormann beskriver det?

- Ikke så mange, men de findes. Men der er jo også en generationskløft i det her. For nye og yngre lærere, der kommer ud, er det jo bare sådan virkeligheden er. For folk som Klaus Thormann med 35-40 års erfaring opleves det som meget store forandringer, der har fulgt i kølvandet på skolereformen, siger han.