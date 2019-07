Udvalgsformand i fritidscenter-debat: Vil gerne deltage i møder, men det kræver invitation

Lokaldebat: Svar på Bo Andersens læserbrev den 9. juli.

Som udvalgsformand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget skal jeg også beklage, at situationen er, som den er. Der har igennem en længere periode været arbejdet for, at det ikke skulle ende med en konkurs.

Hallerne i Faaborg Midtfyn Kommune lægger mig meget på sinde, og jeg har været meget aktiv i at sikre hallerne gode vilkår gennem § 17 stk. 4-udvalgets arbejde, hvor der blev tilbageført 2,4 millioner kroner til hallerne med vedtagelsen af den nye halmodel. På samme måde har jeg også været aktiv i at få lavet en samarbejdsaftale med Midtfyns Fritidscenter, som det er blevet gjort med Forum Faaborg.

Jeg anerkender, at der i forbindelse med samarbejdsaftalen med Midtfyns Fritidscenter opstod opmærksomhedspunkter ang. deres økonomi. Disse sager er blevet behandlet på den lukkede dagsorden i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsesmøderne.

I sager, der er har med økonomi at gøre, er det vores borgmester, der har været kommunalbestyrelsens naturlige repræsentant ved dialog/møder.

Jeg står altid til rådighed for dialog/møder, men det kræver, at man inviterer mig med.

For mig handler det nu om at få fundet en løsning på, hvordan Midtfyn Fritidscenter skal drives i fremtiden. Det arbejde er igangsat, og det kræver arbejdsro. Imens kører Midtfyns Fritidscenter videre. Kommunalbestyrelsen er på ingen måde ude på at lukke stedet, men vi skal have styr på økonomien for at drive stedet, og det er det arbejde, der pågår nu.