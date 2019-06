Udvalgsformand fordrejer sandheden

Lørdag fortalte Fyens Stiftstidende historien om, at der på grund af stigende børnetal åbner et nyt børnehus dér, hvor Børnehaven Motorikken lå indtil for tre år siden. Fordi der er for mange børn i Bøgehaven, betyder åbningen af det nye børnehus tvangsflytning af børn fra Bøgehaven til Klatretræet.

Det kan kun lade sig gøre, fordi det nye børnehus åbner som en underafdeling af Bøgehaven og ikke et tredje børnehus i Børneområde Nord. Det er vi forældre vrede over, og formanden for Opvækst- og Læringsudvalget, Kim Aas Christensen (S), fik lov til at svare på vores kritik, men han fordrejer sandheden, når det kommer til et par punkter:

1. Børnehaven skulle ikke have en ny leder, fordi den åbnede som selvstændigt børnehus. Bøgehaven og Nøddehøj udgør Børneområde Nord og er under samme ledelse, men hver sit hus. Klatretræet åbner som en underafdeling af Bøgehaven (i praksis en "stue", bare to kilometer væk) for, at man uden videre kan flytte børn. Klatretræet havde været dyrere at åbne som selvstændigt hus, fordi man så skulle dække åbningstiden økonomisk, selv om der kun var 13 børn og ikke bare kunne kaste børn rundt fra den ene børnehave til den anden, fordi man tænker kroner og øre i stedet for barnet i centrum. For Kim Aas Christensen og Faaborg-Midtfyn Kommune er der endnu en belejlig sidegevinst ved denne konstellation. Nemlig at Bøgehavens ledelse frem for kommunens pladsanvisning står med ansvaret for visitationen.

2. Vi har som forældre først fået at vide, at tvangsflytning af børn kunne komme på tale, efter beslutningen om at genåbne Motorikken blev vedtaget og skulle til at effektueres. Det kom meget bag på os, og vi har kæmpet hen mod frivillige flytninger lige siden.

3. I den her situation er det ikke barnet i centrum, at tvangsflytte børn. Det handler ikke om, hvad der er bedst for barnet, når man river det ud af dets vante omgivelser og relationer. Det handler udelukkende om, at kassen er tom.

Det er politikernes skyld, at vi står i den her situation - dels fordi det var dem, der i sin tid lukkede Motorikken, men endnu vigtigere, det var dem, der trak i land med pavillonløsningen, som ellers var vedtaget i efteråret. Den blev for dyr, genåbningen af Motorikken er billigere, og det har forsinket processen med et halvt år. Derfor er der nu for mange børn i Bøgehaven. Vi har hele tiden meldt ud, at der i foråret ville være for mange børn, men politikerne har ikke evnet at løse problemet, og nu skal børnene lide. Det er ikke god børnepolitik, og sådan bliver vi ikke fremtidens forstad.

Der blev sparet mere end tre millioner kroner på at vælge den her løsning fremfor en pavillon, det bakkede vi i forældrebestyrelsen op om. Derfor håber vi også på politisk opbakning til, at det bliver en ordentlig løsning. Det har vi ikke fået endnu. Vi har fået 95.000 til at starte børnehuset op, hvilket både skal dække indkøb af it-udstyr, legetøj, møbler og renovation af køkkenet. Derudover ses børn tilsyneladende som et møbel, der bare kan flyttes. Vi vil gerne have økonomisk rygdækning til at køre børnehuset med de nuværende tilmeldte og så løbende fylde op, så alle indskrevne uden søskende i Bøgehaven/Nøddehøj visiteres til Klatretræet efter 1. september.