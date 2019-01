Udvalgsformand: Alle muligheder fortsat åbne

Det næste møde i udvalget er tirsdag 22. januar, og her er planen, at der træffes en beslutning om, hvad der skal ske med den gamle Brahetrolleborg Skole.

- Finanseringen af Bjarne Clemmensens projekt har jeg ikke hørt om før nu. Men jeg går ud fra, at det er noget, vi bliver præsenteret for inden næste udvalgsmøde, siger udvalgsformanden.

- Jeg vil ikke på nogen måde afvise, at det er muligt. Men som kommune er vi også nødt til at sikre, at der er et økonomisk fundament, og ud fra de oplysninger, vi har haft, har vi ikke kunnet sige, at grundlaget var stærkt nok til, at vi kunne trække af på det helt store projekt. Det er bestemt ikke for at gå imod Bjarne Clemmensen, og det har ikke noget med personer at gøre, understreger Kim Aas Christensen.

Korinth: Selv om Kim Aas Christensen forleden sagde i avisen, at Bjarne Clemmensens projekt indtil videre er strandet på økonomien, vil han ikke afvise, at det måske alligevel kan blive Clemmensens projekt, der rykker ind på Brahetrolleborg Skole.

Hvad med Heldagsskolen?

Her er også Heldagsskolen i Vantinge stærkt inde i billedet. Den er presset af et stort antal elever og har brug for mere plads.

- Her har vi jo to scenarier. Enten at udbygge skolen i Vantinge eller flytte den til Korinth. Begge dele kan gøres inden for de knap 11 millioner kroner, der er sat af på budgettet til formålet, nævner Kim Aas Christensen.

- Jeg kan sige 100 procent, at alle muligheder fortsat er i spil. Og det gælder også Bjarne Clemmensens projekt. Men vi har i udvalget købt os lidt tid ved at skubbe beslutningen til næste møde. Vi vil gerne have det behandlet lidt dybere politisk, og vi har brug for flere oplysninger. Og det kunne være nogle af de tal, du nævner om finansieringen af Bjarne Clemmensens projekt, siger han.

- Bjarne Clemmensen mener, at det store boom i Heldagsskolen i Vantinge i høj grad handler om, at der er kommet elever fra Odense og andre kommuner, og så vil I stå med en masse tomme pladser, hvis Odense pludselig tager deres elever hjem?

- Jamen det er ikke helt rigtigt. Rent faktisk er 90 procent af eleverne i Heldagsskolen i Vantinge elever, der hører hjemme i Faaborg-Midtfyn. Men vi har taget en del elever her fra kommunen hjem fra Odense og Nyborg, da vi selv fik kapacitet til at have dem, forklarer Kim Aas Christensen.