Udtaget til Special Olympic World Games: Trine konkurrerer med vimpel og bold

Nr. Broby: Der venter en oplevelse af de helt store for 27-årige Trine Rørbæk Larsen fra Ringe, som snart skal afsted til Special Olympic World Games i Abu Dhabi. Det er et internationalt stævne for udviklingshæmmede idrætsudøvere, og Trine skal deltage i displinen "rytmisk kvindegymnastik".

- Jeg skal nok huske at komme heeeeelt op på tæerne denne her gang, siger hun og kigger ned på sine hudfarvede tåsko, der får piruetterne til at glide nemmere.

Så går musikken igang, og Trine bevæger sig smukt og kontrolleret rundt med det røde tøndebånd.

Træningen er i fuld gang i gymnastiksalen i den tidligere folkeskole i Nr. Broby, som i dag huser dagtilbudet Job & Aktiv. Trine Rørbæk Larsen er klædt i sin røde og sølvfarvede gymnastikdragt, som er syet specielt til den forestående begivenhed. Trine Rørbæk Larsen træner hos Job og Aktiv to gange om ugen og har dyrket gymnastik i godt to et halvt år.

- Jeg kan godt lide at dyrke motion og have det sjovt med det, siger Trine Rørbæk Larsen, da hun holder en pause fra tøndebånd, vimpler og bolde.

- Allerede for et par år siden snakkede vi om, at Trine kunne have chancen for at komme med til det her, hvis hun trænede hårdt. Og det har hun virkelig gjort. Og hun er blevet virkelig dygtig, siger Hanne Møller Hansen, der er Trines træner.