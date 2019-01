Udstilling med bid på bibliotek - hestebid, vel at mærke

Faaborg: På Faaborg Bibliotek kan man i januar se en stor samling gamle hestebid fra dengang, veje og marker var fulde af store tunge arbejdsheste eller letfodede køreheste.

Samlingen tilhører Reimer Skjærbæk Rasmussen, som begyndte at samle, da hans yngste datter blev hesteinteresseret i ung alder. Men de har nu ikke været i brug i nyere tid og heldigt for hestene kan man sige, for mange af dem er virkelig hårde bid, som det slet ikke har været det mindste rare at gå med.

Det værste bid er et, som er omviklet med tynd ståltråd. Det har tilhørt en mælkekusk, som kørte sin mælk ud med to hingste. De har været så svære at holde, at han har valgt denne frygtelige løsning.

Samlingen rummer mange forskellige bidtyper: trensebid, pelhambid, stangbid med flere, og mange af typerne har en lang historie eftersom lignende er fundet i udgravninger fra jernalder og vikingetid.

Samlingen har også noget så specielt som et slags hovedtøj af jern, som har været brugt til at pløje med stude.