Ringe: Midtfyns Kunstforening præsenterer i samarbejde med Liv i Stationen "en færd ind i de gode oplevelsers land og giver sig glæden i vold", når billedkunstner og idejonglør Per Buk & kunstgrafiker Ann-Kerstina Nielsen udstiller på Ringe station fra lørdag 30. marts til mandag 22. april, lyder det i en pressemeddelelse fra Midtfyns Kunstforening.

I efteråret ansøgte Midtfyns Kunstforening Borgerbudget om midler til et helt nyt kunstprojekt, hvor lokale kunstnere inviteres til at arbejde og udstille på Ringe station i en periode fra en til tre uger. Det lykkedes til foreningens store glæde.

- Da kunstnerparret, bysbarnet Per Buk og grafiker Ann-Kerstina Nielsen, blev spurgt, om de ville være de første til at udstille i de nyindrettede lokaler, var de begge straks med på ideen. Vi er i Midtfyns Kunstforening både taknemmelig og stolte over, at vi kan komme så fornemt fra start, lyder det fra kunstforeningen.

Der er fernisering på Ringe station lørdag 30. marts kl. 15-17, hvor begge kunstnere vil være til stede, og alle er velkomne.