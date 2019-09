Udsolgt på tre dage: Allan Olsen-scoop giver Katterød mod på mere

Katterød: Det tog blot bestyrelsen for Katterød Forsamlingshus tre dage at få solgt billetterne til en koncert med den nordjyske entertainer Allan Olsen, og selv om det scoop var lidt af et lykketræf, har bestyrelsen fået mod på at få meget mere liv i huset.

- Jeg blev mildt sagt overrasket, da Allan Olsens manager kontaktede os, og spurgte om vi ville lave en koncert med ham. Min første tanke var: "Det har vi da overhovedet ikke kapacitet til." Men Allan Olsen stiller selv med lydanlæg og alt, hvad der ellers skal til. Det eneste vi egentlig skal er at sælge øl. Det kan vi nok overkomme fortæller Mikkel Tranholm Larsen fra forsamlingshusets aktivitetsudvalg.

Historien bag den lidt sælsomme forespørgsel fra den kendte sanger er, at han gerne vil tilbage til rødderne:

- Før han blev rigtig kendt tog han ud og spillede sådan nogle steder. Så har han siddet og kigget på et kort for at finde steder, han ikke har spillet før, og han faldt for navnet Katterød, fordi han synes, det lyder så sødt, fortæller Mikkel Tranholm Larsen.

Allan Olsen har betinget sig, at der kun sælges 90 billetter, fordi der også skal være plads til at hjælpere kan komme ind og opleve ham, så der bliver fyldt op til grænsen for, hvad brandmyndighederne vil tillade, 120 pladser. Og de er altså forlængst revet væk.

- Vi tænkte, at når vi kan få Allan Olsen, så må det også kunne lade sig gøre at trække andre store navne til Katterød, men efter vi har forhørt os lidt om priser på kendte musikere, er det skudt lidt til side. I stedet forsøger vi os med nogle lidt mere lokale arrangementer, så vi prøver med et par arrangementer som "vin og svin" og ølsmagning, ligesom vi også har planer om at lave en madklub for mænd, fortæller Mikkel Tranholm Larsen.

Det er er 23. januar, at Allan Olsen dukker op med sit one-man show "På afveje" i Katterød.