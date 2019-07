Udsolgt: 800 billetter til Rudme Festival er revet væk

- Vi er ret tæt på at være helt klar, men der er lige nogle løse ender. Det er bittesmå ting, og dem står vi med hvert år. På en eller anden måde når vi alligevel at blive klar hver gang, siger Valdemar Bonde Nielsen.

- Det er første gang, vi har udsolgt, så det er vi selvfølgeligt meget glade for. Og vi kan allerede se, hvordan folk, som ikke har fået billet, søger at købe andres billetter, fortæller Valdemar Bonde Nielsen, PR ansvarlig for festivalen.

For første gang i festivalens historie er det lykkedes arrangørerne af Rudme Festival at sælge alle billetterne. Og det er endda selvom, de i år har sat flere til salg end nogensinde før.

To hovednavne

Festivalens popularitet har været støt stigende hvert år. Det er til trods for, at de naturligvis ikke kan booke de helt store stjerner. I år har særligt to navne på plakaten dog en vis tyngde.

- Gruppen "Girls in airports" kommer og spiller. De har lige åbnet Copenhagen Jazz Festival med fem hjerter i Politiken, så de er ret store, siger Valdemar Bonde Hansen.

Det andet store navn er gruppen "Fraads" som blandt andet spillede til årets Heartland Festival. Dem har Rudme Festival fået krogen i ved at spørge rigtig pænt.

- Når vi prøver at booke de store navne, gør vi os umage med at fortælle dem, hvor meget det vil betyde for os at have dem på vores festival, for det betyder virkeligt meget. Og det ser ud til at virke, fortæller Valdemar Bonde Hansen.

Festivalen er stiftet af fem gutter, som fandt på idéen i den gamle skurvogn, de plejede at hænge ud i under deres gymnasietider. Gymnasiet er fortid, men festivallen lever videre.

Rudme Festival spiller op til dans fra den 18. juli klokken 14 og tre dage frem.