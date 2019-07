Avisen kontaktede indehaveren af Mi-Vi-Ren & Service-Vagten Pia Pauli for at forelægge hende FOA Sydfyns kritik af lønforholdene i virksomheden. Kort efter mødte Pia Pauli og otte medarbejdere, som støttede hende, op på redaktionen. Her afviste Pia Pauli al kritik og fortalte, at hun mener, at fagforeningen er ude på at lukke virksomheden.