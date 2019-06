Udsigten er dagens altertavle: Friluftsgudstjeneste i parken ved Arreborg Slot

Arreskov: I parken ved Arreskov slot holder sognene i Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge friluftsgudstjeneste anden pinsedag, mandag 10. juni kl. 10.30.

Der vil være stole stillet op til kirkegængerne, og den smukke udsigt ud over søen er dagens altertavle. Arrangørerne anbefaler solidt fodtøj og måske et medbragt tæppe til benene, hvis vejret tegner til at blive lidt køligt.

Alle er velkomne, og efter gudstjenesten vil Erik Schaffalitzky de Muckadell, Arreskov, tage menigheden med på en rundvisning på slottet.

I tilfælde af regnvejr rykker gudstjenesten indendøre i Øster Hæsinge kirke. /exp