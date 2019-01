Men parkeringsvagterne kan også gøre nytte i forhold til at sikre den trafikale adfærd, politikerne ønsker sig af bilisterne.

Indtil nu har det været sådan, at fokus har været på de offentlige, tidsbegrænsede parkeringpladser i Faaborg og Ringe. Det er sket efter ønske fra Shopping Faaborg og Ringe Handelsstandsforening, der gerne vil sikre et større flow, så de samme biler ikke holder langtidsparkeret på pladser, der er attraktive for kunder med kortere ærinder.

Små 1400 på årets første 11 måneder, viste en sammentælling, avisen fik lavet i december, og alt tyder på, at der i år bliver flere, som kan pille en kontrolafgift af vinduesviskeren.

- Det kan for eksempel være på Assensvej i Faaborg, hvor ulovligt parkerede biler ofte skaber usikre situationer, for børn, der er på vej i skole og må slingre ud og ind mellem dem. Det har i årenes løb givet mange klager, og politiet har også været inde over, men vi har ikke rigtig fundet nogen løsning.

- Det kunne være et sted, hvor parkeringskontrol, kan være med til at afhjælpe en uønsket adfærd hos trafikanter, siger Søren Kristensen (V) formand for Teknik og Miljøudvalget.

Andre steder, hvor p-vagterne kunne komme i aktion, kunne for eksempel være i forbindelse med større arrangementer som Heartland, hvor bilister parkerer ulovligt og generende for trafikken på biveje.