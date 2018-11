Ejerne af Butik Kana og den tidligere bager på hjørnet af Jernbanegade er ikke begejstrede for at sætte huslejen ned for at få liv i de tomme butikker.

Men ejerne har svært ved at finde lejere, lyder det - selv om den ene har sagt nej til et pizzeria. Den anden mener, at ansvaret ligger hos kommunen.

Ringe: Det gælder om så hurtigt som muligt at få udlejet de to mest centrale, tomme butikker i byen - den tidligere Butik Kana på Algade og den tidligere bager på hjørnet af Jernbanegade. Det mener både bymægler Bjarne Dyrehauge og formand for Ringe Handelsstandsforening Jesper Schmidt Larsen.

- Jeg behøver ikke de penge i kassen. Der er mange pizzeriaer i byen, og der er ikke andet end bøvl med dem, siger Tue Lindholm Thygesen, der ikke ønsker at uddybe yderligere over for avisen.

- Ja, men det er længe siden. Det var et pizzeria, og det gider jeg ikke have ind.

- Kommunen har ansvaret

På Algade ligger den tidligere Butik Kana lige over for Torvet. Det er Per Leth Sørensen, der ejer ejendommen. Han fortæller, at der har været flere interesserede, men at han ikke har lavet en aftale med nogen.

- Hvorfor står butikken stadig tom?

- Kommunen har lavet en lokalplan, som gør, at man kun kan have en vis type forretninger i Algade. Det vil sige, det er kommunen, der dikterer, hvad der må være af forretninger i området. Og fra kommunens side er man åbenbart mere interesseret i, at der står nogle lokaler tomme, end at der er nogle andre typer forretninger.

Han fortæller, at han i princippet er ligeglad med, hvem der flytter ind.

- Jeg vil slet ikke være smagsdommer. Det må være op til dem, der er villige til at satse deres sparepenge.

Han vil ikke oplyse avisen, hvad det koster at leje lokalet. Det er op til en forhandling, mener han.

- Kunne det ikke være en idé at sætte prisen ned, hvis det er det, som er hæmskoen?

- Hvis du vil leje den, så lad os snakke om det.

- Nu har den været tom i flere år. Det er ret længe for en butik, som ligger så centralt, synes du ikke?

- Jo, det er ærgerligt for byen.

- Har du så ikke også et ansvar over for byen for at få noget ind i den?

- Jeg synes tværtimod, at kommunen har et ansvar for at ændre lokalplanen, så der er nogen, der kan leje de butikker, der er i byen. Det er jo ikke bare en gavebod, det er en forretning for mig.

- Ville det ikke være en bedre forretning at sætte prisen ned lidt og så få lidt mindre, men dog stadig få noget?

- Det er muligt. Men nu er det mig, der driver den forretning, så det er mig, der tager den beslutning. Men hvis der kommer nogen og vil leje det, så lad os tale om prisen, siger Per Leth Sørensen.