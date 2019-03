Udkonkurreret af Facebook: Lysavisen trækker stikket

34 lokale foreninger har de seneste fem år reklameret for deres arrangementer i Ryslinges lysavis. Men det slutter 1. april. Facebook har udkonkurreret lysavisen.

Ryslinge: Der hænger ni af lysavisens skærme rundt om i Ryslinge og omegn. På dem kan man læse om kommende arrangementer fra de lokale foreninger. Skærmene slukkes 1. april.

- Vi kan se, at næsten alle Ryslinges borgere er med i Facebook-grupperne, og folk får al deres information om begivenheder derinde. Derfor ser vi ingen grund til at holde lysavisen kørende, fortæller den ene stifter, Per Hanfgarn.

Han og Paul Hadberg-Nielsen tog initiativet for år tilbage, fordi de var trætte af at høre om begivenhederne, efter de havde fundet sted.

- Vi fik 34 lokale foreninger til at være med. De betalte 250 kroner årligt, som - oven i de private donationer - hurtigt gjorde, at vi fik råd til skærmene, fortæller Per Hanfgarn.

Arbejdet har kostet mange timer og har været helt frivilligt, men det er alligevel med et smil på læben, at Per Hanfgarn dropper projektet.

- Det har været sjovt og spændende at lave, det er helt sikkert.

Fire af de ni skærme er blevet givet til lokale skoler, så de kan bruge dem i undervisningen.