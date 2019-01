Udgravning: Fortiden dukker op, før fremtiden rykker ind

Årslev: - Du kan godt se de her sorte streger i jorden. Det er plovfurer.

Museumsinspektør Anne Garhøj Rosenberg peger ned i den lyse jord, hvor der rigtig nok er adskillige sorte furer på rad og række. Rundt om er der sat små træpinde og lavet huller, der alle synliggør, at der her er fundet noget fra fortiden.

Op mod 100 små skilte er sat i jorden i forhøjningen. Hvert skilt har et nummer.

- Alle de her numre er der taget et billede af, og så går jeg ind på computeren og får det sat sammen til et stort billede, forklarer Anne Garhøj Rosenberg, som dermed får registreret og foreviget fundet fra fortiden.

Det er midt på formiddagen og godt en håndfuld ansatte fra Øhavsmuseet er i fuld gang i udgravningen på markerne i den sydlige del af Årslev.

Det er her, at der med tiden skal skabes hundredvis af nye boliger og som skal være med til at gøre Årslev-Sdr. Nærå til Fremtidens Forstad. Men inden der for alvor kan gøres klar til fremtiden, skal fortiden på stedet klarlægges af Anne Garhøj Rosenberg og hendes folk.

- Det er en meget stor udgravning. Vi har fem-seks hektar, hvor vi fjerner mulden, og det er meget, siger Anne Garhøj Rosenberg, der skal være færdig med etape 1, vest for Møllegårdsvænget, i løbet af foråret.

Herefter venter den østlige del på en finkæmning, og tidligere arkæologiske undersøgelser har vist, at området syd for Årslev har været et yndet bosætningssted. Faktisk siden bondestenalderen, som omfatter tiden 4000-1700 før vores tidsregning.

- Det er svært at svare på, hvorfor man lige har bosat sig her. Men det ligger oppe på et plateau og lige ud til Vindinge Å, siger Anne Garhøj Rosenberg, der i samme moment slår fast, at åen aldrig har været sejlbar.

Derfor er det ikke et gangbart argument for den store lyst til at bo på stedet.

- Måske har det været nemmest at krydse, når man kom sydfra, siger museumsinspektøren.