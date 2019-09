Udenlandske musikere skaber liv i Stationen

Ringe: Stationen i Ringe har efterhånden slået sit navn fast som spillested, og derfor kan foreningen Liv i Stationen i september byde på ikke mindre en to koncerter med udenlandske kunstnere. Torsdag 12. september kl. 20 får man besøg af amerikanske Nathan Kalish. Han er singer songwriter og bandleder fra det amerikanske Midtvest. Han kommer han til Ringe med sit seneste album "I Want to Believe".

Søndag 15. september kl. 17 får Stationen besøg af Spottiswoode. Hans sange spænder fra rå rock and roll over gospel til jazz. Han sammenlignes nogle gange med Leonard Cohen, Ray Davies, Tom Waits, Nick Cave, David Bowie og Randy Newman.

Billetter kan købes på hjemmesiden biletto.dk. /EXP