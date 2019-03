Uddeling af priser: Se hvem der er indstillet fra dit lokalområde

Fire unge fik sidste år kommunens ungepris, og det var et kæmpe rygstød i deres videre arbejde med Rudme Festival. Syv er indstillet til at modtage prisen denne gang.

Vildt motiverende

De fire drenge bag festivalen blev overrasket med prisen, da de var inviteret til et arrangement i Galleri Svinestien i Rudme, hvor de (Jens Leonhard, Christian Jensen, Christoffer O'Donughue og Anton Mortensen) skulle fortælle om deres projekt.

- Det havde vi godt nok ikke set komme, siger Jens Leonhard om dagen, hvor formanden og næstformanden for Faaborg-Midtfyn Ungdomsråd afbrød arrangement for at uddele prisen.

Jens Leonhard og de tre kammerater startede festivalen i 2016. Her var der 200 deltagere og siden er deltagerantallet vokset og vokset.

- Det er meget bekræftende at få prisen. Man sidder egentlig med småprojekter, som man synes er hyggelige at lave, og så er der nogen, der får øjnene op for det og melder det ind, fordi de synes, at man er fortjent til at få sådan en pris, forklarer Jens Leonhard.

- Så ja, det er bekræftende, at man bliver værdsat for det. Det er vildt motiverende og giver lyst til at fortsætte med sådan nogle ting, understreger den ene af de fire festivalarrangører.