Millinge: Ødelæggelserne var noget større end selve udbyttet, da en eller flere tyve var på spil på Assensvej i Millinge.

Her brød tyven(e) ind i en campingvogn, en Hymer Living, ved at ødelægge et vindue. Også et fortelt og en bordplade blev ødelagt ved indbruddet, hvor tyven(e), ifølge Fyns Politi, slap væk med cirka 50 kroner i mønter.

Indbruddet er sket i perioden fra midnat 2. januar og til 3. januar klokken 8.