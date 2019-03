Bøjden: To PH lamper i glas og et tæppe af zebraskind blev udbyttet i forbindelse med et indbrud i et sommerhus på Hesseløjevej.

Indbruddet er sket fra 1. februar klokken 14 og frem til den 3. marts midt på eftermiddagen. Tyven(e) har brudt en terrassedør op med et koben.