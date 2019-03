Tyve vred port af for at stjæle værktøj

Østrup: I to tilfælde lykkedes det en eller flere gerningsmænd at begå indbrud i Østrup nord for Faaborg. Begge indbrud er sket natten til den 22. marts.

Det første indbrud fandt sted i tidsrummet 02-6.15. Gerningsmændene skaffede sig adgang ved at vride porten til en hestestald af og derfra komme videre ind i en maskinhal. Fra maskinhallen blev stjålet diverse el- og håndværktøj.

Det andet indbrud fandt sted i tidsrummet midnat-5.30. Gennem et uaflåst maskinhus fik tyvene adgang til en stald, hvorfra de stjal en radio med lader, syv batterier og diverse værktøj, oplyser Fyns Politi.