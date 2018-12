Tyve tog Playstation og X-box

Nr. Lyndelse: En eller flere tyve var tirsdag på spil i en privat ejendom på Albanivej.

Det er sket fra klokken 7.15 og frem til klokken 10, hvor tyven(e) i første omgang forsøgte at bryde terrassedøren op ved hjælp af et koben. Det mislykkedes, og i stedet blev døren åbnet ved hjælp af en indvendig vrider, efter at en vinduesrude ved siden af terrassedøren var knust, oplyser Fyns Politi.

Fra stuen blev der stjålet en X-box og muligvis kontanter og smykker. Fra børneværelset blev der stjålet en Playstation og fra et kontor en bærbar pc.