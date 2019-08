Nr. Broby: Et hus under renovering på Rosenvænget i Nr. Broby fik ubudne gæster for nylig. Tyvene kom ind via en ulåst bagdør, og fra huset er stjålet et armatur af mærket Hans Grohe, som lå i æske og endnu ikke var monteret, en jukeboks, diverse skruemaskiner samt en trailer af mærket Humbauer med registreringsnummeret NY 7224.

Indbruddet fandt sted i perioden 2. august til 14. august.