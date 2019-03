Espe/Ryslinge: En eller flere indbrudstyve har forsøgt at bryde ind i Espe Kirke. Det er sket fra mandag eftermiddag og frem til tirsdag morgen klokken 9.

Her er en dør til kirkens våbenhus forsøgt brudt op, ifølge Fyns Politi formentlig med et koben, men det lykkedes altså ikke for gerningsmændene.

Også et lager på Hestehavevej i Ryslinge har været et mål for indbrudstyve. Fra mandag aften klokken 22.30 og til næste dags middag er en dør forsøgt brudt op.