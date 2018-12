Tyve gik tomhændede fra indbrud

Faaborg/Nr. Broby: Mandag den 17. december ved 18.30-tiden brød tyve ind i et hjem i Hans Rasmussens Have i Faaborg. Et vindue til et værelse blev brudt op med et koben, hvorefter tyvene kunne komme ind. Der var dog ikke spor efter færden i beboelsen, og der blev intet stjålet, oplyser Fyns Politi.

Også på Flintebjergvænget i Nr. Broby har der været uønskede gæster. Det skete tid tidsrummet 9.50-11.05 mandag. Gerningsmænd forsøgte at komme ind gennem hoveddøren, hvor der var mærker omkring låsepalen og karmen. Det lykkedes dog ikke tyvene at fuldføre deres forhavende.