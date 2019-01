Nr. Lyndelse: En tyv benyttede chancen for at kigge indenfor gennem en ulåst hoveddør på Stensvang i Nr. Lyndelse. Der var spor efter gerningsmandens færden i køkkenet, hvorfra det også lykkedes tyven af stjæle en Mulberry-pung fra et lukket køkkenskab. Indbrudet er sket i perioden 5. januar klokken 18 til 6. januar klokken 15.30.