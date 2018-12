Ringe: Parfume og manchetknapper blev udbyttet for den tyv, som i løbet af lørdagen så sit snit til at bryde ind i et hus på Lundsager. Med et koben kunne tyven bryde et vindue op, og indenfor blev både skabe og skuffer gennemrodet, før tyven altså stak af med flere parfumer og nogle manchetknapper. Indbruddet skete ifølge Fyns Politis oplysninger mellem onsdag klokken 13 og lørdag klokken 23.30.