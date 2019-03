Tyv med forårsfornemmelser: Stjal plæneklipper fra redskabsskur

Espe: Foråret er for alvor ved at indfinde sig, og mange benytter det gode vejr til at gå en tur i haven. Og man skulle næsten tro, at en indbrudstyv på spil i Espe også har fået forårsfornemmelser. I hvert fald lykkedes det vedkommende at stjæle en plæneklipper, en kantskærer med motor, en benzindrevet hækklipper mv. fra Kirkegade. Det skete i perioden 19. marts klokken 9 til 22. marts klokken 10.50. Det stjålne befandt sig i et redskabsskur, som tyven havde held til at bryde op med et koben.