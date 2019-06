Faaborg: - Vi er enormt begejstrede og stolte over, at Hamburg Police Special Forces har valgt vores ProZero 8m CC Interceptor. Vi har arbejdet hårdt og målrettet med designet, og kontrakten er virkelig en anerkendelse af teknologien og de produkter, vi har udviklet og raffineret i årevis, siger Jonas Pedersen, CEO hos Tuco Marine.

- Vi håber, at den nye båd kan bidrage til at bringe Hamburg-politiets udstyr til et endnu højere niveau, der støtter byens sikkerhed på allerbedste måde. Vi glæder os til et stærkt samarbejde ikke kun nu, men også i fremtiden, siger han videre.

Den otte meter lange ProZero CC Interceptor er en kortere efterfølger til ProZero 12m Interceptor og lever op til de samme standarder. Gode operationelle egenskaber og ergonomi er nøglen til vedholdende og udmattende højhastighedsoperationer på vandet, og ProZero 8m Center Console er designet til at give netop det.

Med sit non-stepped, dybe V-bundskrog med de fine stævnlinier, en flared bow, brede shines, og enkelte sprayrails, giver skroget en sikker og pålidelig plarform for hurtige operationer og håndtere de mest ekstreme forhold på sikker vis.

Designprocessen har fokuseret ligeligt på både "hårde" og "bløde" elementer. Samtidig med bevarelse og optimering af den strukturelle stivhed, integritet, styrke, og kompromisløs missionskapacitet er der blevet givet tilsvarende opmærksomhed til besætningens komfort og arbejdsmiljøet om bord.

God ergonomi under høj hastighed og boardingoperationer er sikret med det omhyggeligt udformede lay-out og de stødabsorberende sæder, der gør det muligt for besætningen at sejle hurtigt og sikkert under alle vejrforhold.