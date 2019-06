Tysk i 1. klasse: Gå foran og lav en sprogstrategi for skolerne

Lokaldebat: Gå foran, Faaborg-Midtfyn Kommune, og vær den første kommune uden for Sønderjylland, der har tysk fra 1. klasse.

Det er vigtigt at kunne begå sig på flere sprog. Det giver indsigt i kulturer, indsigt i vor egen historie og i det samfund, vi lever i, og så giver sprogkompetencer rigtig god mening i international samhandel.

I regeringens sprogstrategi fra 2017 opfordres kommuner og uddannelsesinstitutioner til at "udarbejde lokale sprogstrategier, der angiver, hvordan der arbejdes med at styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og institutioner".

Lige så vel som mange kommuner, også Faaborg Midtfyn Kommune, har en finansstrategi, en fritids- og friluftsstrategi, en kulturstrategi og en naturstrategi, så bør de også have en fremmedsprogsstrategi.

Det ville være fantastisk, hvis Faaborg Midtfyn Kommune gik foran. Både for at vise den gode politiske vilje og understøtte fremmedsprogene, der lider under (meget snart) mangel på sproglærere, mangel på skolers udbud af 3. fremmedsprog og, set fra min stol, for få timer i udskolingen.

Jeg har kigget lidt i et oplæg, lavet af Danske Gymnasier, der kommer med bud på, hvordan en sådan kommunal strategi kunne se ud med henblik på at opprioritere sprogfagene:

- Et samarbejde mellem grundskole og gymnasium, så sprogindsatser kan koordineres og en "rød tråd" kan gå fra grundskolen til gymnasiet.

-Grundskole og gymnasium kunne i fællesskab finde barrierer for sproginteressen.

Vi sproglærere har flere gode forslag. Bare spørg.

Danmark skal have stærke sprogkompetencer. Politikere i Faaborg Midtfyn; forpligt jer til en sprogstrategi. Så den bliver taget alvorligt. Nu.

