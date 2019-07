Tvivl om skyld for uheld: Politiet efterlyser chauffør i varevogn efter uheld

Politiet vil gerne tale med chaufføren i en varevogn, som var årsag til, at en 59-årig bilist fra Faaborg blev tvunget så meget ud i rabatten, at bilen væltede om på siden.

Haastrup: Politiet vil gerne have fat i chaufføren i en hvid Iveco varevogn efter et færdselsuheld på Pallesgyden syd for Haastrup torsdag eftermiddag klokken 15.25.

Ifølge politikommissær Anders Lundegaard, Fyns Politi, kom en 59-årig mand fra Faaborg kørende på Pallesgyden, da han så, at en modkørende varebil var meget langt ovre i hans vejbane. For at undvige trak han ud til siden og kom derved ud i rabatten, hvor bilen ramte en stor sten, så den trillede om på siden. Manden slap stort set uskadt, men havde ondt i en finger.

Chaufføren i varebilen fortsatte derudad - uden at stoppe og tjekke, om manden i personbilen var kommet noget til, og derfor vil politiet gerne snakke med ham.

Bilisten fra Faaborg fik et kort glimt af chaufføren og beskriver ham som 45-50 år og lys i huden. Det var en hvid Iveco varebil med lift bagpå. Bilisten mener ikke, der var reklameskilte på varevognen.

Ifølge Anders Lundegaard nåede de to biler ikke at ramme hinanden.

- Bilisten fra Faaborg kunne godt se, at den anden var uopmærksom - at han ligesom kiggede ned på noget på sædet ved siden af. Derfor trak han ud til højre for at undvige. Men i samme øjeblik opdagede han, at chaufføren nu også kiggede op og ligeledes foretog en undvigemanøvre mod højre. Så umiddelbart kan vi faktisk ikke udelukke, at chaufføren i varevognen slet ikke har bemærket, at personbilen kørte galt, siger Anders Lundegaard.

I et Facebook-opslag skriver bilistens datter til gengæld, at varevognen påkørte hendes fars bil. Hun bebrejder chaufføren, at han kørte væk uden at tjekke, om hendes far havde brug for hjælp - og hun opfordrer chaufføren til at melde sig.

- Det kan jeg ikke stå til regnskab for. Jeg kan kun se, hvad jeg kan læse ud af afhøringen af bilisten. Men det er klart, at hvis han ikke havde lavet en undvigemanøvre, så kunne der være sket et sammenstød. Det tror han i hvert fald selv. Hvis chaufføren i varevognen var uopmærksom og er kommet over i modsatte vejbane, har han skylden, siger Anders Lundegaard.

Hvis nogen kan komme med oplysninger, kan de ringe til politiet på telefon 114.