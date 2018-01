Nab: Jan og Jette Kobbers plan om at købe Mosegården med henblik på at drive bed & breakfast, restaurant og selskabslokaler på stedet bliver ikke til noget i denne omgang. Da det noget forfaldne hotelkompleks onsdag blev solgt på tvangsauktion kom det største bud fra Virum Invest ApS, der er et ejendomsselskab med adresse i Trørød i Nordsjælland.

Umiddelbart virker det som et lidt spekulativt køb. Ejer af Virum Invest, Peter Haaber, var i hvert fald noget uklar i mælet, da avisen spørger om, hvilke tanker, han gør sig om Mosegården.

Mosegaarden Faaborg-Midtfyn Kommune har i øjeblikket en ansøgning liggende i Erhvervsstyrelsen om at måtte etablere et sommerhusområde på stedet.



Projektet indgår i kommunens udviklingsstrategi, og det er tanken, at der kan laves seks-otte nye sommerhusgrunde på Mosegaard, hvis de nuværende bygninger rives ned.Desuden ønsker kommunen at inddrage marken øst for Mosegaard til yderligere 15 grunde, så der skabes et sammenhængende sommerhusområde med de eksisterende 47 ferieboliger på stedet.

- Normalt køber vi ejendomme, fordi vi mener, der er en mulighed for at udvikle dem, men det er for tidligt at løfte sløret for, hvad det er, vi præcis vil, siger han.

Det har jo tidligere været drevet som hotel/restaurant. Er det noget i den boldgade?

- Det kan jeg ikke fortælle om på nuværende tidspunkt.

Er det en investering, eller er det noget, I selv vil udvikle?

- Det er en investering, siger han.