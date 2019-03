Tv-vært fortæller om sine oplevelser

Vester Hæsinge: DRs Anders Agger kommer rundt i landet. Onsdag 24. april kl. 19-21 kommer han og holder foredrag i X-Husets store sal i Vester Hæsinge.

"Sømanden, Helmig & Heavy Agger" er et lavpraktisk medie-foredrag, hvor publikum må stille spørgsmål, når de opstår. Anders Agger vil fortælle, hvordan han helt lavpraktisk gør, når han producerer til DR1 og DR2, ligesom han vil føre tilhørerne ind i kulissen til de seneste seer-succeser som Indefra og sommerprogrammerne med Anne Hjernøe.

Anders Agger vil fortælle om tvivlen og de mange etiske overvejelser, når man går helt tæt på.

Men han vil nok ikke fortælle, at han har vundet et lille hav af tv-priser. Det bruger han ikke så meget energi på. Vi tilføjer bare, at han i 2017 blev kåret til årets mandlige tv-vært foran Mikkel Beha Erichsen, lyder det fra arrangørerne.

Det koster 250 kroner at overvære foredraget med Anders Agger. /EXP