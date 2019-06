Tv-producent fra Haastrup: - Fyn skal slå sig op på gode tv-produktioner

- Fyn er blevet kendt for sit filmmiljø med FilmFyn i spidsen. Jeg håber, vi kan få skabt lidt af det samme brand inden for tv, siger journalist og tv-producent Peter Stovgaard-Hansen. Han har for nylig modtaget 200.000 kroner offentlige støttekroner til sit produktionsselskab i Haastrup, så der kan hentes flere samlede tv-produktioner til Fyn.

For nylig modtog Peter Stovgaard-Hansen tilsagn om 200.000 kroner fra den EU-støttede pengetank LAG-SØM (lokale aktionsgruppe for Svendborg, Østfyn (Nyborg) og Faaborg-Midtfyn kommuner), som betyder, at han nu kan indrette produktionsfaciliteter i enden af stuehuset på gården.

- Tv-branchen skriger på historier om rigtige mennesker fra hele Danmark. Meget af det tv, der bliver lavet i dag, er storbyfikseret. Jeg ser det som en kæmpe fordel i forhold til de historier, jeg gerne vil lave, at jeg geografisk er placeret her i Haastrup. Jeg finder interessante historier og interessante mennesker her, fordi det er her midt i Danmark, jeg bor og færdes, siger han.

Lokalet her skal indrettes med et stort mødebord i midten af rummet. Hvis ikke gulvene kan renoveres, skal bordet laves af gulvplankerne. - Det er vigtigt, at gårdens historie og miljø bevares, også herinde, siger Peter Stovgaard-Hansen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Fandt drømmebolig i Haastrup

Peter Stovgaard-Hansen er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har i sit arbejdsliv været vidt omkring inden for tv-branchen. Han har blandt andet været med i opstarten af TV2 News som journalist og reporter, været ansat på Nordisk Film og lavet Go'Morgen Danmark og Go'Aften Danmark, arbejdet som freelance tilrettelægger, som redaktør på TV2 Fri, som udviklingschef hos Nordisk Film TV, været hovedansvarlig for "Alarm 112"-programmerne hos B-film og som kanalchef været en del af en relancering af TV2 Zulu.

For at slippe for storbyens travlhed og karriereræs flyttede Peter Stovgaard-Hansen og hans kone, Gitte Hansen, til Fyn for år tilbage. Målet var at finde en gammel gård fyldt med miljø og historie. Og den dukkede op i Haastrup i 2018. Sidste sommer flyttede familien, bestående af Peter, Gitte og to børn, ind på Stormgården, og det blev samtidig begyndelsen på livet med egen virksomhed for Peter Stovgaard-Hansen. Der var for langt at pendle til København.

- I tv-branchen fungerer det sådan, at produktionsselskaber kommer til redaktørerne på de forskellige tv-kanaler og pitcher deres ideer. Bliver man enige om en programserie for eksempel, så kan selskabet gå i gang med at producere. Jeg har prøvet at sidde på begge sider. Både som kunde og som én, der havde noget at sælge, forklarer han.

- Jeg havde længe drømt om min egen virksomhed, og jeg har jeg har efterhånden så godt et netværk blandt tv-kanalerne, at nu turde jeg springe ud i det, og jeg har de nødvendige forudsætninger.