Tuco vinder prestigefuld pris

Faaborg: Tidligere har Tuco vundet innovationspriser - men nu har Faaborg-virksomheden så for første gang fået en produktpris på cv'et.

Virksomhedens 15 meter ProZero-fartøj i den specielle højtryksrensnings-version er nemlig blevet tildelt den prestigefyldte pris "Best Inshore Aquaculture Boat 2018" - der uddeles af det amerikanske "International Work Boat World Magazine".

Den 15 meter lange arbejdsbåd beskrives af magasinet som: "En meget omhyggeligt gennemtænkt og velplanlagt båd, der har til formål at opnå særdeles høj effektivitet. Et usædvanlig stærkt optimeret design, der har været meget godt udført af en meget travl bygherre."

Og det glæder selvfølgelig administrerende direktør i Tuco Marine, Jonas Pedersen.

- Det er ikke en pris, vi kan bruge på det amerikanske marked, for det er beskyttet, så der kun kan sælges amerikansk producerede både. Men vi glæder os til at bruge det i markedsføringen i Europa og i Norge, siger Jonas Pedersen.

Prozero HPC-båden er bygget af kompositmaterialer, der reducerer karossens strukturvægt og sikrer lav vedligeholdelse og lang holdbarhed. Takket være den lave vægt og de to indbyggede dieselmotorer, der er forbundet med det karakteristiske Volvo Penta IPS fremdrivningssystem med fremadvendte, roterende propeller, kan fartøjet operere med mere end 33 knob. Kombinationen af lav vægt og effektiv fremdrift resulterer desuden i upåklagelig styring og håndtering, høj brændstofeffektivitet og minimal miljøpåvirkning.

- For os viser prisen, at vores engagement i at opfylde alle behov og krav i en højt specialiseret og kræsen industri som akvakultur virkelig betaler sig. Vi ville ikke have været i stand til at udvikle ProZero-linjen af fartøjer uden de utallige brugerinterviews og tests, der blev udført med branchens interessenter. Dette har virkelig drevet vores løbende forbedrings- og udviklingsproces til det succesfulde resultat, som prisen repræsenterer, siger Jonas Pedersen.