Tuco Marine søsætter ny version af sit stærke og lette redningsfartøj

Ved at bruge et modulsystem sikrer Tuco, at kunderne kan få præcis den arbejdsbåd, de ønsker - på fornuftig tid og til fornuftige penge.

Faaborg: Det lokale værft Tuco Marine Group har sat en ny kulfiber-arbejdsbåd på sin menu.

ProZero 7,5m Solas Fast Rescue Craft MrK 3 er et redningsfartøj, der kan reagere hurtigere og dække et større område over længere perioder.

Den nye FRC er et tredjegenerationsdesign bygget op omkring det allerede velprøvede 7,5-meter ProZero redningsfartøj.

Kulfibermaterialeteknologien sikrer høj styrke og holdbarhed sammen med lav vægt. Det nye design har et meget stort dæksareal for et fartøj i denne klasse med plads til store mængder nyttelast eller op til 16 personer. En ny fenderkonfiguration forbedrer sikkerheden under personoverførsel via bådens stævn.

FRC'er søsættes typisk fra moderskibe, hvor det er afgørende at have et præcist balanceret og let betjeneligt løftesystem. Den nye tredje-generations ProZero FRC leveres med et enkeltpunkts-løftesystem efter ejerens valg.