Trykket stemning på jobcenteret: Ni medarbejdere opsagt - mens fire nye stillinger slås op

- Når vi skal spare et betragteligt beløb og samtidig skal levere det, vi skal levere over for borgere og virksomheder, så bliver vi nødt til at lave nogle mere effektive arbejdsgange, forklarer hun.

Samtidig med at ni medarbejdere skal afskediges, bliver der slået fire helt nye stillinger op. Det fortæller chef for Arbejdsmarked Mette Gaarde-Fink.

- Det er dybt beklageligt, at arbejdsgiver vælger at afskedige gode medarbejdere, og jeg er frygtelig ked af det på mine kollegaers vegne, siger Line Moth, som sidder i MED-udvalget i kommunens arbejdsmarkeds-afdeling.

- I og med det handler om effektiviseringer, så handler det også om en ny måde at arbejde på. Det er derfor vi både nedlægger og opretter stillinger, selvom det kan synes mærkeligt at gøre i samme hug.

- Kunne man forestille sig, at de medarbejdere, der er blevet afskediget i administrationen, bliver flyttet over i den anden administrationsafdeling i "Job og udvikling"?

Trykket stemning

På jobcenteret er de fleste medarbejderne onsdag blevet orienteret på teammøder, mens resten af medarbejderne bliver orienteret de næste dage, fortæller Line Moth.

- Der er en trykket stemning. Det er aldrig rart at være i risiko for at miste sit arbejde. Medarbejderne er naturligvis bekymret for borgernes fremtidige sagsbehandlingstider og for den fremtidige drift, siger hun.

Afskedigelserne kommer på baggrund af besparelser fra det politisk vedtagne budget 2019. Nu hvor medarbejderne er blevet varslet, følger en proces efter overenskomstens regler. Mandag 4. februar får medarbejderne en afklaring på, hvem der er afskediget, og herefter starter en omplaceringsproces.

- Jeg er optaget af at drage omsorg for mine kollegaer og at få driften til at fungere, mens kollegaerne er i et vakuum, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt, siger Line Moth.

Jobcenteret stod senest overfor besparelser i efteråret, hvor 14 stillinger skulle nedlægges, fordi Faaborg-Midtfyn Kommune fik ni millioner kroner mindre i tilskud fra staten end tidligere.

- Men der lykkedes det heldigvis for en stor del af de medarbejdere, der var påtænkt opsigelse, at finde andre muligheder internt i vores organisation, siger Mette Gaarde-Fink.