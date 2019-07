Troede han skulle være håndværker: Litauer narret til Danmark for at passe skunklaboratorium

Mandag fik en litauer seks måneders fængsel og en udvisning af landet for at have passet skunklaboratorium i Ringe. I følge manden selv var han blevet narret til det.

Ringe: Sidst i juni ransagede Fyns Politi en landejendom nær Ringe. Her fandt de et skunklaboratorium med 208 cannabisplanter og en forvirret litauisk mand. - Jeg var blevet lovet af en kammerat, at jeg kunne komme til Danmark og arbejde som håndværker, så da han satte mig af ved huset, anede jeg ikke, hvad der foregik, oversatte mandens tolk for retten i Svendborg. Af en dansk mand på stedet var han derefter blev sat ind i, hvordan han skulle vande planterne et par gange om ugen, og så var han ellers kørt sin vej. Det samme var den litauiske "kammerat", så snart han havde sat ham af. Kammeraten havde han efter eget udsagn kendt i mere end 10 år, men aldrig hørt hans efternavn. Fra omkring 1. juni til 20. juni levede denne 40-årige litauiske mand alene på landejendommen. Her vandede han planterne i ny og næ, men ellers foretog han ikke så meget andet end at spise dåsemad. Han har for øvrigt aldrig fået betaling for sit arbejde. - Jeg troede, at jeg kunne komme til at få håndværkerjob, når jeg var færdig med det her. Derfor gjorde jeg ikke så meget ved det, lød det fra tolken. Efter eget udsagn vidste han godt, hvad cannabis bruges til, men han troede, at det enten var lovligt at producere i Danmark, eller var til medicinsk brug. 20. juni brasede ni politifolk ind på ejendommen, og litaueren har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Modtog dommen Den dømtes forsvarer lagde stor vægt på, at manden var blevet narret til at udføre det kriminelle gartnerjob. Han var langt fra hjernen bag operationen, og vidste ikke engang, hvor han var, andet end at byen hed Ringe. Alle disse forhold skulle, i følge forsvareren, være nok til at frifinde ham. Om mandens forklaring er sand, kan ingen med sikkerhed vide, men loven på området er klar. Uvidenhed om, hvorvidt det man laver er ulovligt eller ej, er ingen godkendt undskyldning. Overtrædelserne kastede seks måneders fængsel af sig. Oveni fik han en udvisning af landet. Det selvom han på forhånd havde fortalt, at han frivilligt ville forlade Danmark. Hjemme i Litauen har manden to unge drenge og en meget syg kone at forsørge, så forsvareren måtte forklare ham, at han ville komme hurtigst hjem, hvis han ikke ankede sagen. Konen mangler en levertransplantation, så selvom han kunne have fået arbejde i Litauen, havde han grebet muligheden for at tjene endnu mere i Danmark. Det havde den meget fåmælte litauer forklaret, inden han blev eskorteret ud af retten af de samme politimænd, som havde ført ham derind. Ved en standard omregningsmetode fandt politiet frem til, at de 208 cannabisplanter kunne være blevet til 5,9 kg marijuana. Et ukendt antal involverede i skunkproduktionen er stadig på fri fod.