Trods uro: Hjerterdametouren har stadig start og mål fra Midtfyns Fritidscenter

Ringe: Lørdag 24. august går starten for den 8. udgave af Hjerterdametouren. Start og mål går fra Midtfyns Fritidscenter.

- Hjerterdametouren og vi i bestyrelsen er glade for at kunne informere om, at start og mål går fra Midtfyns Fritidscenter trods den uro, der er om centret for øjeblikket. Vi har netop fået tilkendegivet, at vi godt kan regne med at kunne gennemføre cykelløbet som planlagt. Det er en glædelig besked for de små 400, som allerede har tilmeldt sig løbet og de, der har gået med tvivlstanker, kan altså roligt melde ind på den ønskede distance, udtaler formand for cyklisterne, Conny Wahl, i en pressemeddelelse.

Cykelløbet er for kvinder uanset alder og niveau med mulighed for at køre 15, 25, 50, 75 eller 125 km.