Trods større perronrenovering: Man kan roligt tage toget til Egeskov Marked

Banedanmark har netop sat gang i arbejdet med at få lavet en ny perron på Kværndrup Station, men det får ingen betydning på togafviklingen i forbindelse med Egeskov Marked.

Kværndrup: Tusindvis af mennesker valfarter til Kværndrup i forbindelse med Egeskov Marked, og traditionen tro kommer rigtig mange til med toget.

Det kan man også sagtens gøre til dette års marked, altså tage toget, selvom Banedanmark har sat gang i en længe ventet renovering af den faldefærdige perron på Kværndrup Station. Arbejdet blev indledt i sidste uge, hvor der først blev etableret en byggeplads, og dernæst gik arbejdet med at rive den gamle perron ned.

Ifølge anlægschef hos Banedanmark, Tom Serup Andersen, så bliver arbejdet ikke til gene for togtrafikken.

- Det gør det ikke. Trafikken i Kværndrup afvikles i spor 2 i dag og med enkelte krydsninger i spor 1. I byggeperioden vil spor 1 være spærret, men togafviklingen kan sagtens håndteres normalt i spor 2. Det bør ikke give anledning til problemer, forklarer anlægschefen.

Perronen har været taget helt ud af brug i mange år, fordi den har været ved at skvatte sammen. En renovering har været bragt på banen flere gange - især i 2016, hvor en ung fransk kvinde mistede livet, da hun krydsede spor 1 og blev ramt af et gennemkørende tog. Men hos Banedanmark har beskeden været, at der ikke har været penge til projektet.

I foråret kom meldingen, at man nu havde fundet de cirka fem millioner kroner, som det koster at få lavet en 90 meter lang ny perron, og at arbejdet formentlig ville gå i gang inden sommerferien.

- Det har trukket lidt ud med projekteringen, men det er positivt, at vi nu går i gang. Vi fjerner den gamle perron, og så bliver der etableret en helt ny perron. Vi bliver synlige i området, og det kan ikke undgås, at vi kommer til at støje lidt i perioder, siger Tom Serup Andersen.

Af samme grund har man sendt brev ud til naboerne til stationen. Her oplyses der, at perronen bliver med rækværk og ledelinjer, og det vil gøre det lettere for synshandicappede at orientere sig på stedet. Går det efter planen, vil perronen være klar til brug i december.