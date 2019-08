Trods regn og torden: Høj stemning til Danmark Dejligst i Nr. Broby

Trouble Is kunne heldigvis gå på scenen i tørvejr. Foto: Maria Retoft Pedersen

Selvom det flere gange stod ned i stænger, og vandet gik i teknikken, holdt feststemningen sig ovenvande i Nr. Broby.

Nr. Broby: - Når det regner, så er der to scenarier. Enten rykker gæsterne sammen, ellers går de hjem. Og her i Nr. Broby gjorde folk det første. Stemningen har virkelig været god, de fyrede den af, lød det fra musiker Rasmus Nøhr, da han lørdag ved 18.30-tiden forlod scenen til Danmark Dejligst ved boldbanerne i Nr. Broby. Rasmus Nøhr var med til at starte konceptet Danmark Dejligst i 2012, og det var andet år, havefesten lagde vejen forbi Nr. Broby. Blandt andet på grund af et stort planlægningsarbejde fra Sussi Fauerholm Madsen og Morten Busk samt resten af tovholdergruppen. - Der har både været lyn, torden og vand i monitorerne i løbet af dagen. Det betød blandt andet, at New Vibes måtte standse deres optræden før tid. Og vi er kommet en smule bagud i tidsplanen, men vi har måttet løse tingene hen ad vejen. Vejret er vi jo ikke herrer over, forklarede Sussi Fauerholm Madsen først på aftenen. - Jeg synes faktisk ikke, det har lagt en dæmper på stemningen, for den har været fantastisk. Det har bare fået os bag scenen til at rende lidt stærkere, sagde hun. Intet mindre end 70-80 frivillige fra de lokale foreninger var i sving for at få det hele til at forløbe, som det skulle. Og tovholdergruppen kunne i det hele taget notere sig en rigtig god opbakning fra lokalområdet. - Vi er rigtig glade for alle dem, der har sponsoreret os, og fremmødet er rigtig godt. Der er både kommet lokale og folk længere væk fra, sagde Morten Busk.

Der skulle mere end et par tordenbyger til at skræmme gæsterne til Danmark Dejligst. Foto: Maria Retoft Pedersen

Broby på Danmarkskortet Udenfor brød solen atter gennem skyerne, aftensmaden var indtaget, og der var masser af salg i ølboderne. - Hva' så, Brobyyyyy? Nu er solen her igen. Er I klar, brølede forsangeren fra Trouble Is. Bandet vandt i foråret Tinderbox Band Battle og sikrede sig dermed en plads på scenen til Tinderbox-festivalen i juni. Og denne lørdag spillede de altså på plænerne i Nr. Broby. Nogle af dem, der rockede med, var veninderne Birgit Jensen, Nr. Broby, og Hanne Lange Jørgensen, Odense. - Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ med sådan en koncert. Vi har været lidt uheldige med vejret, men sådan er det jo bare. Sådan et arrangement her sætter Broby på danmarkskortet, mente Birgit Jensen. Om succesen gentages næste år, er Sussi Fauerholm Madsen ikke afvisende overfor. - Konceptet med at lave en koncert på den her måde, det kan vi sagtens finde på igen. Og der er mange ting i år, der er blevet nemmere end sidste år. Men hvordan det lige skal skrues sammen, det må vise sig, sagde hun.

Rasmus Nøhr kunne afsløre, at det var hans sidste år med Danmark Dejligst. - Det har været virkelig sjovt. Når man synger på dansk, har man kun et dansk publikum. Og jeg har virkelig fundet ud af, hvor stor Danmark er, når jeg har været rundt i alle de her landsbyer, sagde han. Her er han fotograferet sammen med Ole Nielsen og Dennis Thomsen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Birgit Jensen og Hanne Lange Jørgensen havde trukket den lidt, inden de indfandt sig på pladsen på grund af regnvejret. Men de var på plads til lidt god guitar fra Trouble Is. Foto: Maria Retoft Pedersen

Børnene fik brændt lidt krudt af på hoppeborgen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Foto: Maria Retoft Pedersen