Kassen med penge til cykelstier er tømt, fordi nye cykelstier i Broby-området og i Millinge koster mere end forventet. Det fortæller Venstre-politiker Søren Kristensen, der også forklarer, hvordan man som borger kan få et ønske om en cykelsti med på kommunens prioriteringsliste.

Faaborg-Midtfyn: Cykelstier står højt på mange borgeres trafik-ønskeliste. Og cykelstier fylder også meget i de spørgsmål, som avisen har modtaget fra læserne i Faaborg-Midtfyn i forbindelse med den journalistiske kampagne Vores veje. Men selvom politikerne i Faaborg-Midtfyn har bestemt, at der årligt sættes fire millioner kroner af til trafiksikkerhed og cykelstier, er der ikke mange penge til nye cykelstier i år. Faktisk slet ingen. To cykelsti-projekter fra sidste år har nemlig kostet mere, end hvad der er budgetteret med, og derfor er beløbet til nye cykelstier allerede brugt. Det fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V). De to bekostelige projekter er cykelstien mellem Nr. Broby og Brobyværk, som allerede er ved at blive anlagt, og en cykelsti i Millinge, hvor arbejdet forventes at gå i gang til september. Kommunens prioriteringsliste over cykelstier er imidlertid lang og tæller intet mindre end 21 ønsker om cykelstier til samlet set op mod 177 millioner kroner. - Hvor skal der så lægges cykelstier næste år? - Vi håber på, at vi kan få lavet noget i 2020, men strækningen er ikke lagt fast endnu, siger Søren Kristensen.

Uheld og skoler Der er mange hensyn - udover økonomien - der spiller ind, når politikerne skal beslutte, hvor den næste cykelsti skal anlægges i kommunen. Søren Kristensen forklarer, at når der kommer nye cykelstier på kommunens prioriteringsliste, så er de ofte foranlediget af borgerønsker. Hvilke cykelstier, der så skal anlægges, afhænger blandet andet af, hvor meget utryghed der er på strækningen, og hvor mange uheld der eventuelt er sket. Men også skolestrukturen spiller en rolle, forklarer Søren Kristensen. - Fordi vi har lukket skolen i Nr. Broby, så vil vi gerne være med til at lave en sikker skolevej, for dem som så måske skal cykle til Brobyværk, siger han som et eksempel og henviser til den cykelsti, som nu er ved blive anlagt.

Sådan får du en cykelsti Vil man som borger gerne foreslå en cykelsti, skal man have fat i kommunens vej-afdeling. Sandsynligheden for, at ønsket om cykelstien derefter kommer med på kommunens prioriteringsliste, er større, hvis flere står bag, forklarer Søren Kristensen. - Jeg vil give det råd, at man internt i lokalområdet koordinerer, så der ikke kommer ti forskellige ønsker fra ét lokalområde, men at man udvælger den vigtigste strækning, siger Venstre-politikeren. Han forudser også, at nogle strækninger måske kan opgraderes med alternativer til cykelstier, såsom cykelbaner eller en såkaldt to-minus-en-vej. - På den måde kan vi måske hurtigere afhjælpe nogle problemer, lyder det fra Søren Kristensen.