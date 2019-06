Trods 1900 gæster: Ingen afklaring på genopstanden festivals fremtid

Ringe: Med mere end 1900 gæster på dyrskuepladsen og mange positive tilbagemeldinger blev Midtfyns Festival 2019 en stor succes.

Men det er endnu uvist, om den genopstandne festival vender tilbage til næste år. Det oplyser festivaldirektør og initiativtager til at genrejse den midtfynske festival, Sune Vesterlund.

Det afhænger nemlig af, hvordan det økonomiske regnestykke ser ud, når det er opgjort.

- Det er klart, at succes ikke alene kan og skal måles på gæsternes og vores oplevelser, men også økonomien, og det er sjældent, at en festival giver overskud de første år - det er i hvert fald set mange gange før. At gå i nul eller give et lille overskud har hele tiden været målet, og derfor har vores armbevægelser heller ikke været så store, og den kritik få har haft af musikprogrammet, skyldes blandt andet det, lyder det fra Sune Vesterlund i en pressemeddelelse.

- Hvis regnskabet er positivt, kan arrangørgruppen tage næste spørgsmål; bliver der så et 2020 på trods af alle de kræfter 2019 har kostet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er blevet arbejdet ud over, hvad man kan forestille sig, og det har haft sin pris på mange leder og kanter, lyder det fra festivaldirektøren.

Festivalen fandt sted den 24. og 25. maj - godt et år efter, at Sune Vesterlund officielt luftede tanken om at genrejse festivalen, der lukkede ned i 2004. Opbakningen var stor fra flere sider.

- Jeg oplevede, at nogen direkte sagde, at mange på Midtfyn blot ventede på, at nogen tog initiativet og fik festivalen på landkortet igen, siger direktøren.

Han forventer at kunne melde ud om økonomi og fremtiden i løbet af et par uger.