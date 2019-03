Tro på stemmen - en anderledes konfirmandtime

Den fynske Sangskole er ved at udvikle et nyt projekt, hvor man vil give konfirmanderne et nyt og frisk forhold til den unikke salmeskat.

Faaborg: Med tramp og klap, fysiske øvelser og masser af udfordrende rytmeøvelser fik 7.a og 7.b en anderledes konfirmandtime i Faaborg Kirkes sognelokaler forleden. Med stor energi fik sangkonsulent Lise Bech Bendix indstuderet salmen "Alle mine kilder" på en måde, som ingen af konfirmanderne havde prøvet det før.

To af Faaborgs præster, Vibeke Hammerum og Lene Matthies, havde venligt ladet Den fynske Sangskole overtage undervisningen denne morgen. Den fynske Sangskole er nemlig ved at udvikle et nyt projekt, hvor man gerne vil give konfirmanderne et nyt og frisk forhold til den unikke salmeskat, og hvor de kan opleve glæden ved at synge sammen. Samtidig skal der laves en slags idébank, som kan udstyre underviserne med idéer og øge kompetencerne til at få de unge mennesker til at synge med. Et projekt som Folkekirkens Udviklings Fond har bevilget 100.000 kroner til.