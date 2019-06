Trio spiller sommeren ind med folkemusik i Kværndrup Kirke

Kværndrup: Det er efter svensk forbillede, når Kværndrup Kirke fejrer midsommeren søndag 23. juni kl. 14.

Kværndrup Kirke henviser til, at i Sverige er midsommerdagen en helligdag, hvor gaderne ligger øde, fordi der fejres midsommerdag i familierne og med venner.

Centralt i svenskernes fejring er den pyntede majstang, som der danses rundt om som en fejring af naturens flor. I kirkerne holdes der gudstjeneste med Guds skaberværk i centrum i tekster og bønner.

- Det vil vi også prøve i Kværndrup, og vi har inviteret Anja Præst Trio til at spille sommeren og folkemusikken ind i gudstjenestens salmer, oplyser sognepræst Dorte Wittrup Winther i en pressemeddelelse.

Efter gudstjenesten er der lagkage samt kaffe og te i kirkens sideskib.

Anja Præst Trio står efter kaffen for den musikalske underholdning, og det tilføjes, at måske bliver der stemning for en svingom på "torvet" i kirken.