Ryslinge: Der er masser af haveinspiration at hente i Ryslinge torsdag 6. juni kl. 19-21.30. Haveselskabet Faaborg Midtfyn Kreds har åbne haver tre steder.

I Jette og Leif Hammers have, Bellisvænget 14, er det havebassinet med koi-karperne, der er det dominerende. Der bliver gået meget op i, at vandet er klart. Desuden har Leif bygget sit eget røgeri i haven.

Margit og Poul Christensens alsidige have, Rødamsvej 40, er på godt 1100 kvadratmeter. Haven er delt op i flere rum, hvoraf nogle er under glas. Haven rummer mange forskellige elementer og planter. Værtsparret byder på kaffe og kage, som kan nydes på siddepladserne.

Dorrit og Alex Madsens parcelhushave, Tjørnevænget 2, er en japansk inspireret have med både store og små sten samt skærver, der gør det ud for vand. Der er formklippede planter og bambushegn samt sjove indslag. Haven er blandt andet blevet til ved at klippe træer og buske i den have, der var anlagt, da de flyttede ind.