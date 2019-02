Tre meninger: Ny lokalplan møder opbakning

Formand for Ringe Handelsstandsforening, formand for By og Land og byens bymæglere hilsner alle den nye lokalplan velkommen. De har dog også et par betænkeligheder.

Bjarne Dyrehauge og Tine Lorentzen, bymæglere i Ringe: - Der er i forvejen så meget andet oppe i Jernbanegade, at man var helt til grin, hvis de fortsatte med den gamle lokalplan. Der ligger så meget forskelligt i den gade, som ikke direkte har noget med handel at gøre. Der er både en kørelærer, ejendomsmægler og tandlæge. Vi ved også, at de få butikker, der ligger der, og som holder åbent om lørdagen, er lidt usatte, fordi de ligger alene. Fremtiden er, at vi ikke kan få mere detailhandel ind dér, og så er det bedre at samle handlen i Algade. - Østergade må gerne leve sit eget liv. Når der er noget, der bliver ledigt, skal man ikke kæmpe for at få nyt erhverv ind, men bare have lov til at lave boliger. Vi vil hellere kæmpe for Algade og Jernbanegade. - I forhold til tårnbygningen ser vi bedre muligheder i at lægge en dagligvarebutik ved de nye ejendomme på Støberigrunden. Det giver ingen mening at lægge det ved overskærringen, du kan ikke parkere, og folk holder i kø ved skinnerne. I stedet skal man få tårnbygningen renoveret og gjort i stand.

Peter Flint Jensen, formand for By og Land Midtfyn: - Grundlæggende deler jeg opfattelsen af, at man er nødt til at anerkende, at antallet af butikker er, hvis ikke faldende, så stagnerende, og det er svært at opretholde kravet om, at Jernbanegade kun skal være for butikker. Så at den går hen og bliver til diverse formål bortset fra boliger, finder jeg nærliggende. - Ved at forbyde detailhandel i Østergade har man måske en tro på, man kan mase noget ned i Algade. Jeg har ikke nogen færdig holdning til det. Jeg vil gerne høre argumenterne først. - Det lyder interessant, hvis man vil vende tilbage til dagligevarebutik i tårnbygningen. Alt hvad der kan hjælpe med, at den bliver bevaret i en hæderlig stand, er godt. Hellere en dagligvarebutik dér, end ovre på den anden side af banen på støberigrunden, som efter min opfattelse ville være akavet.