Tre meninger: Foreninger kæmper indædt for fælles hus

Margit Kirkegaard, formand for Kværndrup Seniorklub:- Vi vil gerne lave flere arrangementer for de ældre. Når vi skal have foredrag i dag, så må vi leje enten kroen eller forsamlingshuset, og det koster jo. Vi ville gerne have plads i kælderen i det gamle bibliotek, for der er både køkken og handicapvenligt, så folk med rollator ville uden problemer kunne komme ind. Vi ville bruge det til foredrag og fællesspisninger, men også bare til at mødes, snakke og drikke en kop kaffe. Vi mangler et samlingssted til vores 177 medlemmer, så derfor kæmper vi indædt for et nyt foreningshus.