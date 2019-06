Tre mænd og sølvgrå VW efterlyses: Tyve opgav natligt bankkup i Ringe

Ringe: Tre tyveknægte blev formentlig forstyrret og opgav derfor natten til onsdag et indbrud i Danske Bank i Ringe.

Onsdag formiddag er eneste synlige spor et gult adgang forbud-klistermærke fra politiet i bankens hoveddør i Algade, men lidt før klokken 03.30 natten til onsdag var der anderledes aktivitet på stedet.

Ifølge politiet blev bankens hoveddør formentlig opbrud med et koben, og der er ifølge politirapporten spor efter tyvenes færden i vindfanget til indgangen. Desuden efterlod tyvene flere genstande, blandt andet et koben, som politiet senere fandt, og det indikerer, at tyvene pludselig fik travlt med at komme væk.

Intet er meldt stjålet fra storbankens midtfynske filial, men tilsyneladende blev indbrudsforsøget observeret af vidner, og politiet har derfor et forholdsvist præcist signalement af gerningsmændene.

Den ene beskrives som mand, 20-30 år, 170-180 cm høj og iført kasket, sorte Adidas-bukser og desuden bar han et tørklæde om munden. Den anden tyv beskrives også som mand, 20-30 år og 170 - 180 cm høj. Han var iført kasket og en to-delt trøje, der var mørk for oven og grå/hvid for neden. Også han havde et tørklæde om munden. Den tredje gerningsmand er ikke præcist beskrevet af vidner, men han ventede på sine to makkere i tyvenes flugtbil, en sølvgrå VW Touran, som var kørt fra stedet, da politiet nåede frem.

Det er ikke første gang, tyveknægte har interesseret sig for Danske Bank i Ringe. I december 2015 blev bankfilialen landskendt, da to mænd med jyske rockerrelationer en sen nattetime kørte en gummiged gennem bankens facade og efterfølgende stak af til en industribygning i Kværndrup med bankens hæveautomat. Det voldsomme kup blev filmet af en vaks gæst på caféen overfor banken, og videoen gik land og rige rundt de følgende dage.

Tyvenes lykke varede dog kun få timer, før politiets håndjern klappede, og tre måneder senere blev de to mænd idømt tilsammen lidt over fire års fængsel.