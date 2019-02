Ringe: En eller flere gerningsmænd havde travlt på Lundsager i Ringe i løbet af lørdagen. Fyns Politi har modtaget meldinger om hele tre indbrud i boliger i kvarteret.

Det ene fandt sted i tidsrummet 13.45-21.15.

Et vindue til stuen blev brudt op, formentlig med et koben. Der er umiddelbart ikke stjålet noget ved indbruddet.

Det andet fandt sted i tidsrummet 19.45-20. Her blev et vindue i en karnap brudt op. Også her er der formentlig brugt et koben.

Gerningsmanden havde slået sirenen på alarmen i stykker, da den gik i gang, oplyser Fyns Politi.

Der var spor efter færden i soveværelse og kontor. Der er ikke overblik over det fulde udbytte, men der er stjålet en mængde smykker ved indbruddet.

Det tredje indbrud fandt sted i tidsrummet 20-23.

Skuffer blev gennemrodet i hele huset, og der blev stjålet to guldringe.

Også her kom tyvene ind gennem et vindue. (mawr)